الإحصاء: نسبة المتعطلين 8.9٪ للفئة العمرية 15- 19 سنة

كشفت نتائج بحث القوي العاملة للربع الثالث عام 2023، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19سنة ) خلال الربع الحالي بلغت 8.9٪ مقابل 6.5 ٪ في الربع السابق من أجمالي المتعطلين. واشار الجهاز الي انه بلغ نسبة المتعطلين 8.9٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 12.4٪ للذكور ، 4.5 ٪ للإناث) مقابل 6.5٪ في الربع السابق (الذكور 8.9٪و الإناث 3.3٪) .

و 29.0٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 27.7 ٪ للذكور ، 30.7 ٪ للإناث) مقابل 26.9٪ في الربع السابق( الذكور26.7٪ و الإناث 27.1٪) .

كما 26.4 ٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24.0٪ للذكور، 29.4٪ للإناث) مقابل 28.4٪ فى الربع السابق ( الذكور 24.9٪ و الإناث 33.0٪) .



و35.7 ٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 36.0٪ للذكور 35.5٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 38.2٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39.5 ٪ للذكور ، 36.6 ٪ للإناث).

واوضح بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.1٪ فـــي الربــع السابق مقابل 10.8٪ في الربع المماثل من العام السابق.



و معدل البطالة في الريف يصل إلى 5.1٪ من إجمالي قوة العمل في الريف ، بينما كان 4.6٪ في الربع السابق مقابل 4.7 ٪ في الربــع المماثل من العام السابق. المتعطلون طبقا للحالة التعليمية : كما بلغت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) 82.4٪ في الربع الحالي مقابل 84.1 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالاتي :

38.4٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 35.7٪ بالربع السابق و 40.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ 44.0٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 48.4٪ بالـربع السابق بينما كان 44.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.