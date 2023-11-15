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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الإحصاء: نسبة المتعطلين 8.9٪ للفئة العمرية 15- 19 سنة

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشفت نتائج بحث القوي العاملة للربع الثالث عام 2023، الصادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19سنة ) خلال الربع الحالي  بلغت  8.9٪  مقابل 6.5 ٪ في  الربع  السابق من أجمالي المتعطلين.                                                                                                                                                             واشار الجهاز الي انه بلغ نسبة المتعطلين 8.9٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 12.4٪ للذكور ، 4.5 ٪ للإناث) مقابل 6.5٪  في الربع السابق (الذكور 8.9٪و الإناث 3.3٪) .
و 29.0٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 27.7 ٪ للذكور ، 30.7 ٪ للإناث) مقابل 26.9٪  في الربع السابق(  الذكور26.7٪  و الإناث 27.1٪) .
كما 26.4 ٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24.0٪ للذكور، 29.4٪ للإناث) مقابل 28.4٪  فى الربع السابق ( الذكور 24.9٪ و الإناث 33.0٪) .
 

و35.7 ٪  من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 36.0٪  للذكور 35.5٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل  38.2٪  خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39.5 ٪ للذكور ، 36.6 ٪ للإناث).   

                                                                                                                      واوضح بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7٪  من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان  10.1٪ فـــي الربــع السابق    مقابل   10.8٪  في الربع المماثل من العام السابق. 
 

و معدل البطالة في الريف يصل إلى 5.1٪ من إجمالي قوة العمل في الريف ، بينما كان 4.6٪ في الربع السابق مقابل 4.7 ٪  في الربــع المماثل من العام السابق.                                                                                                                                المتعطلون طبقا للحالة التعليمية :                                                                                                                                 كما بلغت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) 82.4٪ في الربع الحالي مقابل 84.1 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي  موزعة كالاتي :
 38.4٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 35.7٪ بالربع السابق و 40.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
كما بلغ 44.0٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 48.4٪ بالـربع السابق بينما كان 44.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.                                                                                                                                                                              

الاحصاء القوى العاملة المتعطلين