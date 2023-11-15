السبت.. حزب إرادة جيل ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية

ينظم حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، مؤتمرا جماهيرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت المقبل بحضور كافة رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر .

كما يعقد مساء اليوم حزب إرادة جبل ،مؤتمرا صحفيا بشأن دعم الرئيس عبد الفتاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

كما يلتقي رئيس حزب إرادة جيل بالصحفيين والاعلاميين عقب انتهاء مؤتمر اليوم لتوزيع دعوات المؤتمر الحاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والمنعقد السبت المقبل بقاعة الأزهر الشريف للمؤتمرات بمدينة نصر .

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن حزب إرادة جيل أعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأسباب كثيرة علي رأسها استمرار واستقرار حالة الأمن والأمان التي تراجعت بشكل ملحوظ قبل صعود الرئيس السيسي لسدة الحكم، مؤكدا أن الظروف الحالية تدفع الجميع لانتخاب الرئيس السيسي لأنه الأجدر للمرحلة.

