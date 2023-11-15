ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يعرض قريبا على دي إم سي.. طرح البوستر الدعائي لمسلسل "العودة"

بوستر العمل
بوستر العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن السيناريست امين جمال عن اذاعة مسلسل العودة قريبا على قناة دى ام سي.

 ونشر جمال البوستر الجماعي الخاص بالعمل على صفحته الرسمية بفيس بوك .

العمل من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، عصام السقا، أحمد والي، حمزة العيلي، ولاء الشريف، شاهيستا سعد، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.
وتدور أحداث مسلسل "العودة" في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظة الأقصر، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، وذلك على مدار 30 حلقة، يذكر أن مسلسل العودة تغير مؤخرًا ليكون الاسم النهائي بدلًا من اسم منجم ذهب، واسم كف مريم.

العودة مسلسل العودة شريف سلامة