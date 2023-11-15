يعرض قريبا على دي إم سي.. طرح البوستر الدعائي لمسلسل "العودة"

اعلن السيناريست امين جمال عن اذاعة مسلسل العودة قريبا على قناة دى ام سي.

ونشر جمال البوستر الجماعي الخاص بالعمل على صفحته الرسمية بفيس بوك .

العمل من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، عصام السقا، أحمد والي، حمزة العيلي، ولاء الشريف، شاهيستا سعد، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث مسلسل "العودة" في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظة الأقصر، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، وذلك على مدار 30 حلقة، يذكر أن مسلسل العودة تغير مؤخرًا ليكون الاسم النهائي بدلًا من اسم منجم ذهب، واسم كف مريم.