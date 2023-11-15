برلماني سابق: المشاركة القوية فى الانتخابات الرئاسية ستظهر للخارج قوة وتماسك الشعب المصرى

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب السابق، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق أصيل كفله الدستور والقانون لكل مواطن.

وتابع في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية أهم حدث في مصر الآن، موضحا أنه من الواجب علي كل أبناء الوطن ممارسة الحق في المشاركة السياسية وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تدعو إلي مقاطعة الانتخابات بهدف عدم استقرار مصر ، واصفا تلك الدعوات بالمشبوهة.

وأكد أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورية، لافتا إلى ضرورة التحلي بالوعي وما يحيط بمصر وما يعيشه العالم من أزمات.

وقال : يجب أن يشارك جميعنا في التصويت حتى تتم العملية الانتخابية بمشاركة واسعة في مشهد ديمقراطي يليق بمصر ومكانتها أمام العالم، لافتا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستظهر للخارج قوة تماسك الشعب المصري.

