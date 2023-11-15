الإحصاء: معدل البطالة 7,1 ٪ خلال الربع الثالث لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل بارتفاع 0,1٪ عن الربع السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 31,956 مليون فرد مقابل 30,969 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 3.2٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,928 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 18.028 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,853 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (893) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق و ارتفاع المتعطلين بمقدار (94) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (987) ألف فرد.

و سجل عدد المتعطلين 2,263 مليون متعطل بنسبة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل (1,254مليون ذكور ،1.009 مليون إناث) مقــابـل 2,169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (94) ألف متعطل بنسبة 4,3 ٪، وبارتفاع قــدره )13( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,6٪.

واشار الجهاز الي انه بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.8٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل في كلا من الربع الحالي والسابق من عام 2023 مقابل 5.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 17.2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي ، بينما كان 17.3٪ في الربع السابق مقابل 19.1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .