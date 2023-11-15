خلال 24 ساعة.. ضبط ‏62824 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62824 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

10965 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

511 مخالفة السير بدون تراخيص.

1412 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

17 مخالفة موقف عشوائى.

11 مخالفة شروط التراخيص.

292 مخالفة دراجة نارية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.