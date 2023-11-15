فصائل فلسطينية: قصفنا آليات عسكرية إسرائيلية وجنود الاحتلال شمال غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قصف آليات عسكرية وجنود الاحتلال في تلة المدفعية شمال غزة بقذائف الهاون، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أن هناك إصابات مباشرة في آليات وجنود الاحتلال نتيجة القصف المدفعي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 53 جنديًا، منذ بدء عمليته البرية في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له: "أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة".

كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء "ناحال" وقائد بمدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة.