إقبال جماهيري على لقاءات تعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة بدمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه تم تنفيذ اللقاء الثالث من حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في إطار تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أطلقها ا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي إطار توجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى، اليوم الأربعاء، اللقاء الثالث من الحملة بمركز شباب مدينة الروضة إدارة شباب الروضة.

وتعد المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة اختبار لمدي ديموقراطية النظام السياسي الحاكم؛ إذ تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرا هاما على ديموقراطية النظام السياسي.

ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة المشاركة السياسية دل ذلك على ديموقراطية النظام السياسي ، وتعيش مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديموقراطي، يطلق عليها مرحلة التحول الديموقراطي وفيها يتم التأكيد علي توسيع وتعزيز المشاركة السياسية.

وتناولت الندوة مفهوم الحقوق السياسية وحق المشاركة السياسية وطبيعة ومستويات المشاركة السياسية وصور المشاركة السياسية وأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر والمشاركة السياسية ودعم قيمة الانتماء كأحد أهم أهداف المشاركة السياسية.

كما ناقش اللقاء المشاركة السياسية وتنمية الوعي الانتخابي لدى هيئة الناخبي والأحداث الراهنة وأهمية الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية للحفاظ علي الدولة المصرية.

ويأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وكرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ١٨ لاعب ولاعبة حققوا إنجازات رياضية دولية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك خلال لقائها معهم اليوم بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة والمدربين.

هذا وقد أشادت "محافظ دمياط" بما حققوه أبناء المحافظة من إنجازات على المستوى الدولى وتأهل لاعبين لاولمبياد باريس ٢٠٢٤ و بارالمبياد باريس ٢٠٢٤، والذى يأتى استكمالاً لما حققوه من إنجازات على مستوى مصر والعالم، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للبارعين.