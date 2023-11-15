محافظة الجيزة تستجيب لشكوى المواطنين وترفع تعديات المحال والمنشآت التجارية بالطوابق والمنشية وفيصل

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وشرطة المرافق بسرعة الاستجابة إلى عددا من الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تضررهم من وجود الإشغالات والتعديات على أرصفة المشاه والطرق العامة من المحال والمنشأت التجارية بمناطق الطوابق والمنشية والدكتور لاشين بفيصل .

وجاءت الاستجابة الأولى للشكاوى من تواجد إشغالات المحال العامة ووضع الأوتاد الحديدية من قبل المخالفين بشارع اللوتس متفرع من شارع جلال اللبيني فيصل، وقد تم رفع وإزالة التعديات والأوتاد الحديدية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الاستجابة الثانية بشن حملة مكبرة شملت شوارع " الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل - المنشية - الدكتور لاشين " والتي تم خلالها رفع العديد من الاشغالات الموجودة بنهر الطريق، وكذا رفع تعديات المحلات والمطاعم من على أرصفة المشاه والتي شملت كراسي وترابيزات واستاندات وتم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الحي.

هذا بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات الموجودة بالشوارع محل الشكوي بضرورة بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاءت الاستجابة الثالثة بتمهيد ورفع كفاءة شارع أولاد غنيم أمام شارع حسن محمد بفيصل وإعادة الشي لإصله بفرد طبقة من الدقشوم والأسفلت وذلك في اطار الاستجابه للشكوي التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والمتضمنة وجود هبوط أرضي في الشارع محل الشكوي وجاء ذلك بمتابعة وإشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.