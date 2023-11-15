ارتفاع جديد بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2720 جنيهًا

قال التحليل الفني لجولد بيليون، إن الذهب يجد دعم جديد من ارتفاع سعر الأونصة العالمية ليزيد من قوة ارتفاعه مع استمرار الدعم من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، واستمرار المخاوف في الأسواق بما يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 2700 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيه ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2720 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن أغلق جلسة الأمس مرتفعاً بمقدار35 جنيه حيث أغلق عند المستوى 2680 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2645 جنيه للجرام.

وبحسب جولد بيليون فإن الذهب وجد دعم كبير من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً خلال جلسة الأمس بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع، ليعمل هذا على زيادة الدعم بالنسبة لسعر الذهب المحلي خاصة مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

سعر الدولار في السوق الموازي مستمر في الارتفاع بسبب الخوف الذي يتزايد مع اقتراب نهاية العام من إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف، بالإضافة إلى المخاوف من أوضاع الاقتصاد المصري الحالية ولجوء المستثمرين والشركات إلى عدم التفريط في الدولار لمواجهة القادم.

يأتي الارتفاع أيضاً في سعر الدولار وسعر الذهب على الرغم من تراجع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر، فقد أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي السنوي الذي يستثني العناصر التي تشهد تذبذب في مصر قد ارتفع إلى المستوى 38.1% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع قراءة شهر سبتمبر بنسبة 39.7%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الأونصة في السوق العالمي بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي وتراجع عوائد السندات الأمريكي، وذلك بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي يوم أمس والتي دفعت الأسواق إلى توقع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الذهب المحلي فيستمر في الارتفاع ليخترق المستوى 2700 جنيه للجرام عيار 21 في ظل استمرار الضغط من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى المخاوف في الأسواق مع اقتراب العام بسبب التوقعات المتزايدة بإمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف.

ارتفع سعر الأونصة في السوق العالمي لليوم الثالث على التوالي ليقترب من المستوى 1980 دولار للأونصة، والذي في حالة النجاح في اختراقه يستهدف بعده المستوى 2000 ثم المستوى 2010 دولار للأونصة.

مؤشر الزخم حالياً تدعم المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب العالمي خاصة مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي، وقد يجد الذهب الحافز المناسب ليتمكن من الاستقرار فوق المستوى 2000 ويبدأ في تحقيق مستهدفاته الصاعدة عند 2020 و 2050 وصولاً لأعلى قمة سجلها عند 2080 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

فقد استطاع الذهب اختراق المستوى 2700 جنيه للجرام بسبب قوة الزخم الصاعد وارتفاع سعر الدولار الموازي، والآن يستهدف الذهب المستوى 2750 ومن بعده المستوى 2800 جنيه للجرام الذي يمثل أعلى قمة سجلها الذهب في تاريخه.

يذكر أن الذهب قد يواجه بعض التراجعات وستكون ضمن نطاق تصحيح سلبي للسعر وفرص للشراء من جديد، حيث يظل الاتجاه الصاعد هو المسيطر على سعر الذهب المحلي.