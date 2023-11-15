المعلمة القدوة الأولى بأزهرية جنوب سيناء والرابعة جمهوري تهدي فوزها لروح أبيها

أهدت دعاء عبدالقادر محمد معلم أول رياض الأطفال بمعهد شرم الشيخ النموذجى، الفائزة بلقب المعلمة القدوة على مستوى محافظة جنوب سيناء لعام 2023، والحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فوزها إلى روح أبيها، عبد القادر الخطيب داعية الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، كما أهدت كل نجاحها في حياتها إلى أولادها، داعيةً المولى عز وجل أن يحفظهم لها ويحميهم من كل مكروه وسوء، ومقدمة كل الشكر والتقدير لكل من دعمها وآمن بقدراتها.

وجاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه قطاع المعاهد الأزهرية، لتكريم الفائزين في مسابقتي" المعلمة القدوة" و"الأزهري الصغير" لعام ٢٠٢٢م، وذلك بحضور الدكتور سلامة داوود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

وحرصت قيادات الأزهر على المشاركة في الاحتفالية لتهنئة وتكريم الفائزين، حيث فازت بالمركز الأول في مسابقة "الأزهري الصغير" الطالبة، سما سواح حسانين، من منطقة القاهرة الأزهرية، وفازت بالمركز الأول مكرر الطالبة رزان عصام، من منطقة الإسماعيلية الأزهرية، وحصل على المركز الثاني الطالب الحسن الصديق أبو جنبه، من منطقة دمياط الأزهرية ، وبالمركز الثالث الطالبة حفصة حلمي بسيوني، من منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

كما جرى تكريم المعلمات الحاصلات على المراكز الأولى في مسابقة"المعلمة القدوة"، وهن؛ سامية خلف إبراهيم، من منطقة الشرقية، وندى أحمد المنصوري، من منطقة الدقهلية، و ألاء عبد الوهاب أحمد، من منطقة القاهرة، وأمنية أسامة محمد، من منطقة البحر الأحمر، و نهلة محمود الشافعي ، من منطقة الجيزة ، وإيمان علي محمود الجنيدي، من منطقة الإسماعيلية، وشيماء محمد عبد العزيز، من منطقة الغربية ، وإيمان محمد السيد، من منطقة كفر الشيخ، و شيماء أحمد عبد الرحمن، من منطقة الإسكندرية، وهناء محمد أبو النجاه، من منطقة البحيرة، وأسماء سعيد جمعة، من منطقة شمال سيناء.

وتهدف مسابقة "المعلمة القدوة" إلى تحفيز المعلمات وغرس روح التنافس في نفوسهن وتكريمهن على ‏ما ‏يقمن به من جهد مع الأطفال؛ فالمعلمة هي الأم الثانية للطفل، كما تهدف مسابقة "الأزهري الصغير" ‏إلى تحفيز الأطفال على المذاكرة وحفظ كتاب الله وتلاوته والمداومة على حفظه.

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