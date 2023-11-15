وصول طائرة إماراتية إلى مطار العريش الدولي تحمل مساعدات إغاثية لغزة

استقبل مطار العريش الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة إماراتية تحمل مساعدات إغاثية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وصرح مسئول بمطار العريش الدولي، بأن الطائرة الإماراتية محملة بـ 12 طنا من الخيام والمستلزمات الطبية المقدمة إلى قطاع غزة.

