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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول طائرة إماراتية إلى مطار العريش الدولي تحمل مساعدات إغاثية لغزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي
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استقبل مطار العريش الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة إماراتية تحمل مساعدات إغاثية للفلسطينيين بقطاع غزة.
وصرح مسئول بمطار العريش الدولي، بأن الطائرة الإماراتية محملة بـ 12 طنا من الخيام والمستلزمات الطبية المقدمة إلى قطاع غزة.
 

وصول طائرة إماراتية مطار العريش الدولي مساعدات إغاثية لغزة