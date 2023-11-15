"أفريكسم بنك": نجاح معرض التجارة البينية الأفريقية فاق المستهدف

قال المدير التنفيذي لخدمات التجارة "أفريكسم بنك" جينمور زاناموي، إن نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية فاق المستهدف، حيث بلغ عدد العارضين 750 عارضا بينما كان المستهدف 600 عارض، ووصل عدد الدول الإفريقية المشاركة إلى 45 دولة، فيما كان المتوقع لا يتجاوز 40 دولة.

وأضاف زاناموي - خلال كلمته بالحفل الختامي للمعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF2023 - أن عدد الدول غير الإفريقية المشاركة

بلغ 16 دولة، ليصبح مجموع الدول العارضة التي لديها أجنحة 61 دولة، وأن الدول الحاضرة والممثلة في المؤتمر بلغ عددها 180 دولة مبينا أن عدد الزائرين والمشاركين بلغ 35 ألف شخص.

وفازت دولة نيجيريا بأفضل تنظيم لجناح دولة بالمعرض. ويعقد المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية الإفريقية IATF2023 بالقاهرة تحت شعار "الربط بين الأسواق الإفريقية" برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتشارك فيه نحو 71 دولة و16 ألف عارض من دول مختلفة ومن المتوقع توقيع اتفاقيات تمويلية بنحو 43 مليار دولار.

وينظم المعرض في نسخته الثالثة المنعقدة بالقاهرة كل من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" برئاسة الدكتور بنديكت أوراما، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCAFTA، ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

