الكرملين: روسيا تواصل العمل على إجلاء رعاياها من غزة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل العمل على إعادة مواطنيها من قطاع غزة.. قائلا: "العمل هناك صعب للغاية بالنسبة لفريق وزارة حالات الطوارئ ولدبلوماسيينا".

وأضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين تعليقا على التقدم المحرز في عملية الإجلاء نقلتها وكالة (أنباء تاس) الروسية -: "إن رجال الإنقاذ الروس، كلما ظهرت مواقف صعبة، يقدمون مساعدتهم دائمًا لمواطني دول رابطة الدول المستقلة أيضا".

وتابع: "إن رجال الإنقاذ لدينا دائما، عندما يعملون في مثل هذه المواقف الصعبة، يساعدون مواطنينا وجميع مواطني رابطة الدول المستقلة وحتى أية دولة أخرى، الذين يطلبون المساعدة، إنه كذلك، وسيظل كذلك دائمًا".

وتعقيبا على تقارير تفيد بأن روسيا تساعد في إجلاء مواطني بيلاروسيا من غزة.. قال المتحدث باسم الكرملين:"لهذا السبب نحن فخورون برجال الإنقاذ لدينا".

وتتم عملية إجلاء الروس من قطاع غزة من جانب وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع دبلوماسيين روس، وقد عبرت المجموعة الأولى المكونة من 70 روسيا معبر رفح إلى مصر في 12 نوفمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق: "إن أكثر من 1000 شخص تقدموا بطلبات للإجلاء من قطاع غزة بما في ذلك مواطنون روس و300 قاصر. وهبطت طائرة من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تقل المجموعة الثانية المكونة من 98 روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، في مطار دوموديدوفو خلال الليل".

وكان سفير روسيا لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف قد أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده تسعى لإجلاء المجموعة الرابعة من المواطنين الروس في قطاع غزة والبالغ عددهم 100 روسي..معربا عن امتنان بلاده لمصر والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للمساعدة في إجلاء المواطنين الروس.