سامح شكري: مصر تعمل منذ سنوات لوقف العنف في المنطقة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، مصر لا تدخر جهدًا في دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف "شكري" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، أن ما يتم من وقفات واحتجاجات لفتح المعبر هي دعوات تهدف لأغراض سياسية وليس لها علاقة بمصلحة أشقائنا في غزة.

وتابع أن المباحثات مع نظيره الأيرلندي، تطرقت للحديث عن للعلاقات الثنائية بين بلدينا وهناك توافق على كثير من الأمور لمصلحة البلدين.

وأردف وزير الخارجية: "المباحثات فرصة للتأكد على ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية"، مؤكدًا أن مصر تعمل منذ سنوات لوقف العنف في المنطقة.