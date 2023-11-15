وزير الخارجية: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين مخالفة جسيمة للقانون الدولي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة ومصر لا تدخر جهدًا في دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف "شكري" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي: "أقمنا مستودعات في العريش وشاحنات المساعات تقف لفترات مبالغ فيها قبل دخول القطاع"، موضحًا أنه لا بد على المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم تعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي، موضحًا أن المباحثات مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي تطرقت للحديث عن للعلاقات الثنائية بين بلدينا وهناك توافق على كثير من الأمور لمصلحة البلدين.