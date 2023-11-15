محافظ بني سويف يتفقد المستجدات بمشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء مجمع المواقف "أسفل محور عدلي منصور " الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل على مساحة إجمالية تزيد عن 22 ألف مترًا مربعًا، ويتكون من موقفين، "موقف للمحافظات" يشمل ساحة انتظار على 13 ألف م2 وطاقة استيعابية 445 سيارة، و"موقف للمراكز" ويضم ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي وإداري تشتمل على محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد ، نقطة أمنية، مكتب بريد،عيادة،غرفة صراف آلي ، ونفق للمشاة أسفل مطلع المحور.

وناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي وتفاصيل المشروع،حيث تم "بالنسبة لموقف المحافظات" الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية ،أعمال الحفر و الإحلال في الساحه لقواعد المظلات والسور ، أعمال الإحلال والخرسانة العادية والمسلحة لقواعد المظلات ،والعادية والمسلحة للسور الخارجي وجاري أعمال بناء السور،من صب رقابي أعمدة المظلات، جار اعمال ردم طبقات الأساس بالساحة.

واستكمال أعمال صب البلاطات الخرسانية في الساحة، بجانب الانتهاء من أعمال المباني لمنطقة المباني الخدميه ZONE1، وأعمال تأسيس الكهرباء والسباكة والانتهاء من المحارة الداخلية والخارجية وجار أعمال التشطيبات الخارجية (سفيتو- رخام)، وتركبيب الابواب والشبابيك ، والانتهاء من أعمال الصرف والتغذية الداخلية وعزل الخزان الداخلي والخارجي واختبار الخزان، و أعمال الخزان (خرسانة - عزل - ردم)، فيما تمت أعمال الحفر لخط الحريق وتركيب المواسير والردم، في حين تتضمن الأعمال المتبقية: استكمال صب الأرضيات وأعمال الهيكل المعدني وترکيب خط الكهرباء المغذي للمباني الخدمية وأعمال الأسوار الخارجية وخط الطرد والنفق.

وبالنسبة للموقف التنفيذي لموقف المراكز ،فقد تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية أسفل الكوبري، طبقات الاساس لطريق الدخول والخروج ، وأعمال المباني لمنطقة المباني الخدمية 3ZONE وتأسيس الكهرباء والسباكة الدخلية للمباني، فيما تُجرى أعمال الصرف والتغذيه والتشطبيات للمباني 3zone وصب الأعمدة لمبنى ATM ومبنى البريد، وأعمال مبنى المسجد، فيما تم الإنتهاء من الحفر وأعمال الإحلال والخرسانة العادية والمسلحة في السور تجاه الدخول والخروج وصب الخرسانة المسلحة للأعمدة وجاري العمل في طبان السور وأعمال البناء في السور تجاه الدخول والخروج.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف العمل وبذل قصاري الجهد لسرعة الانتهاء من المشروع الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المروري والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، والتي تتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

ورافق المحافظ خلال تفقده للمشروع: اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس طارق الجزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، هاني الجويلي رئيس المدينة، شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، المهندس طارق حسن مدير المواقف، المهندس شافعى ممدوح مدير المشروع وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.