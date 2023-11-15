طالبتني بفلوسها .. قاتلة صديقتها بـ « ميزان» في المطرية تمثل الجريمة

انتقل فريق من نيابة المطرية ، لمسرح واقعة قتل سيدة مسنة علي يد صديقتها بنطاق قسم شرطة المطرية، ومثلت المتهمة الجريمة أمام النيابة العامة ورجال المعمل الجنائي وسط حراسة أمنية مشددة، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن خلافات مالية سبب ارتكاب الواقعة، كما اعترفت المتهمة أمام النيابة أنها أقدمت على قتل المجني عليها، لمطالبه الضحية لها برد مبلغ مالي كانت قد حصلت عليها منها علي سبيل الاقتراض، وفي سبيل ذلك قامت بالاعتداء عليها بالضرب، ثم امسكت ميزان وتعدت عليها بعدة ضربات داخل مخزن أودت بحياتها في الحال ، مستطردة : “ طلبت مني أ رجع الفلوس فخصلت عليها وسرقت الأموال اللي كنت معاها”.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الراس وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنية وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت تواجد الضحية داخل مخزن وتسللت اليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

