وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد إحدى مدارس سانت كاترين

زار محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مدرسة الشيخ عواد للتعليم الأساسي بإدارة سانت كاترين التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة الصف الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وناقش الطلاب واطمأن على تحصيلهم لنواتج التعلم والمشاركة التفاعلية لهم، كما ناقش معهم مشروعات الدولة القومية التي يلمسونها حولهم سواء من ناحية الطرق أو الخدمات، مشيدا بجهود الدولة المصرية بتوفير كل إمكاناتها لإعداد جيل المستقبل سواء بالوديان أو المدن والاهتمام ببناء شخصيته

كما اطمأن وكيل الوزارة من الطلاب لنظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي"، مشيرا لفلسفة هذا النظام أنه كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية.

ووجه وكيل الوزارة بتواصل تفعيل حصص المشاهدة، ولائحة الانضباط المدرسي، كما وجه بتدريب الصف الثاني الإعدادي على نظام "البوكليت" وأهمية الإعداد المسبق للطلاب للدرس، واستخدام المعلم لمختلف استراتيجيات التعلم.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الإدارة المدرسية زغلول أحمد علي مدير المدرسة وقام بتكريمه لجهوده المبذولة والمتميزة كما أثنى وكيل الوزارة على جهود هيئة التدريس بالمدرسة متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية.

رافق وكيل الوزارة خلال جولة المتابعة اللواء طلعت العناني رئيس المدينة والدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ومنسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وكمال كامل مدير إدارة كاترين التعليمية وأحمد عبد النبي مدير المتابعة بالإدارة

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