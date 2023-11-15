مشاة البحرية الأمريكية تنشئ وحدة ساحلية في محافظة أوكيناوا اليابانية

أنشأت مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” وحدة ساحلية في محافظة أوكيناوا اليابانية لأغراض الاستجابة المرنة والسريعة لتعزيز الدفاع عن الجزر النائية في جنوب غرب اليابان، وسط تنامي النفوذ العسكري الصيني في البحر.

وقال الكولونيل بيتر إلترينجهام، قائد الوحدة الساحلية الجديدة، في احتفال أقيم في معسكر هانسن في أوكيناوا " فخورون بوجودنا هنا وبقوة مستعدة للرد على حالات الطوارئ أينما ومتى لزم الأمر"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

حضر الحفل 200 شخص، بينهم الجنرال ياسونوري موريشيتا، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية.

والوحدة الساحلية - التي تتكون من حوالي ألفي فرد - هي الثانية لمشاة البحرية الأمريكية، وتم إنشاء الأولى في هاواي في مارس 2022، في حين يتم التخطيط لإنشاء وحدة إضافية في موقع آخر بحلول عام 2027.

وأكدت الحكومتان اليابانية والأمريكية إنشاء الوحدة الساحلية خلال ما يسمى بمحادثات "2+2" التي ضمت وزيري دفاع وخارجية البلدين في يناير الماضي.

