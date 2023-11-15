النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ3 طلاب أصيبوا بطلق خرطوش بالمقطم

بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة 3 طلاب بعدما أطلق شاب النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، وأمرت بالاستعلام عن حالتهم الصحية تمهيداً لسؤالهم.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم، وباشرت التحقيق مع المتهم وطلبت تحريات المباحث.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى وقرر أحدهم بتضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، وإتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه بحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.