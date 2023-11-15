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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يتفقد عددا من الأسواق بحي السلام لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من الأسواق بحى السلام  لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.
وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.
رافق المحافظ فى جولته د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.

السلع الأساسية والاستراتيجية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة