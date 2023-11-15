الخارجية الفلسطينية: جرائم هدم المنازل والمنشآت في محافظات الوطن انعكاس لازدواجية المعايير الدولية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "إن الفشل الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين ومنازلهم، هو فشل شامل في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وحقه في الحياة على أرض وطنه، وهو انعكاس مباشر لازدواجية المعايير الدولية التي تميز بين إنسان وآخر، وتفرق في الحقوق الأساسية لكل منهما".

وأدانت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، جرائم الإبادة الجماعية للمنازل والمنشآت في قطاع غزة، وهدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي ترتكبها قوات الاحتلال بعقلية انتقامية عنصرية، وبحجج وذرائع واهية، أبرزها "عدم الترخيص"، الذي لن يأتي كما هو الحال بالضفة الغربية.

واعتبرتها "وصفة جاهزة" لتبرير جرائم قصف المنازل والهدم كما حصل صباح اليوم في قرية شقبا غرب رام الله، والمتواصلة في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.