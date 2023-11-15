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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جامعة الدول العربية تنظم دورة للإعلاميين حول استخدام ونشر البيانات

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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تنظم  وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية، دورة تدريبية حول تعزيز دور الإعلاميين في استخدام البيانات ونشر المؤشرات الإحصائية التنموية، وذلك يومي ١٥ - ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة.

وتهدف الدورة إلى تعزيز وبناء القدرات الوطنية في الدول العربية، والتعرف على احتياجات الإعلاميين من المؤشرات التنموية، والمشاكل والصعوبات في الوصول إلى مصادر البيانات والحصول عليها.

ويتضمن برنامج الدورة العديد من الموضوعات منها توظيف الإعلام الجديد في نشر الوعي بقضايا التنمية المستدامة بين الشباب، استعراض تجارب بعض الدول العربية ( مصر/ الجزائر/ العراق) في مجال نشر البيانات الإحصائية.

ويشارك في الدورة ممثلين عن الدول العربية، ومن مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبة من الإعلاميين والمتخصصين في مجال الإحصاء.

جامعة الدول العربية دوره المؤشرات الإحصائية