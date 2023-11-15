مع تغير حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.. وازدياد نسب الإصابة بنزلات البرد.. «أطباء» يقدمون روشتة نصائح للمواطنين للوقاية مع بداية فصل الشتاء

مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن حالة الطقس ستكون معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء ستكون لطيفة فى أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنية حدوث (40% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، مع انخفاض احتمالات سقوطها على محافظات أخرى.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار تكون أقل من الأيام الماضية وتكون على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت «الدكتورة منار»، أنه من المتوقع أن تستمر الحرارة في الانخفاض والتي تسجل على القاهرة 27 درجة، وتكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، كما تنخفض ليلا على كل المناطق والتي تسجل 18 و19 درجة، متابعة: «الطقس خلال فترة النهار تحديدا فترة الظهيرة معتدل تماما فى معظم المناطق الموجودة في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

وأكدت أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل سيكون هناك المزيد من انخفاضات درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات، لذلك يجب الحذر من نوعية الملابس خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الشبورة المائية ما زالت موجودة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، لكنها تكون أقل كثافة من الأيام الماضية.

ومع بداية فصل الشتاء، تزداد نسب الإصابة بنزلات البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وتقدم «البوابة نيوز»، خلال التقرير التالي مع بعض الأطباء روشتة نصائح للمواطنين للوقاية من نزلات البرد مع بداية الفصل الشتوي هذا العام.

انتشار الفيروسات

من ناحيته، يقول الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، إن انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار يسبب مضاعفات للمواطنين ويؤثر على صحتهم سلبًا، ويساهم في انتشار الفيروسات منها الإنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا الذي ينشط في الطقس البارد، بالإضافة إلى انتشار الأتربة التي تُسبب الأزمات في منطقة الصدر، والتي قد تصل إلى الالتهاب الرئوي.

ويواصل «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه سقوط الأمطار تسبب الأمراض المختلفة، وعلى المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة، والتعامل مع المرض باعتباره فيروس كورونا المستجد حتى يثبت العكس، فلابد أن يتم العزل فور الإصابة بعيدًا عن الآخرين حتى يتم التأكد من عدم إصابته بالفيروس، من خلال إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل ومنها تحليل "PCR"، فضلًا عن تقوية الجهاز المناعي بتناول الخضروات والفواكه والسوائل الدافية والفيتامينات، وتطهير الأيدي والأسطح باستمرار.

تطبيق الإجراءات الوقائية

كما يضيف الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض باطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، أن فيروس "كورونا" المستجد يعد من فيروسات الجهاز التنفسي التي تنتشر مع برودة الطقس مثل الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد العادية.

وطالب «عز العرب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بضرورة توفير التهوية الجيدة للأماكن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وتقوية المناعة والتزام أصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة المنازل قدر المستطاع خلال حالة الطقس شديد البرودة.