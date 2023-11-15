بالفيديو.. مدير مستشفيات غزة: نطالب بإجلاء آمن للجرحى من مجمع الشفاء

قال الدكتور محمد زقوت، مدير مستشفيات غزة، إن اقتحام مجمع الشفاء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد 8 أيام من حصاره، مشيرًا إلى ان قوات الاحتلال اقتحمت غرف وأقسام مجمع الشفاء.

وأضاف "زقوت" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: “إننا طلبنا التنسيق لإخراج المرضى من مجمع الشفاء، ونحمل الاحتلال المسؤولية عن المرضى والنازحين، ونطالب بإجلاء آمن للمرضى وإدخال الوقود للمجمع وباقي المستشفيات”.

وتابع، أن مستشفى الشفاء تعرض لـ8 اعتداءات كبيرة على أقسام مختلفة أبرزها العناية المركزة والولادة والعيادة الخارجية وساحات المستشفى، مشيرا إلى إقدام الاحتلال على هذا الاعتداء بسبب الصمت الدولي الرهيب على مجازر الاحتلال وعدوانه على المستشفيات وأبرزها المستشفى المعمداني.

وفي سياق متصل، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال.

كما اعتبر أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، هي تداعٍ لكل القيم الإنسانيّة، وانتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.