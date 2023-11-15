الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات .

يأتي المؤتمر تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر ورشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

ويتناول المؤتمر أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعى وتطبيقاتة المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياة وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة وتقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات .

جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus ويتم نشرها على IEEE