رئيس جامعة عين شمس: نهدف لتحقيق اكتفاء ذاتي من منتجات الكليات

قال محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عن نية الجامعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجاتها بإستثمارات منتجات الكليات المتنوعة لخدمة المجتمع الجامعي على اختلاف شرائحه.

جاء ذلك خلال تفقده معرض تسويق منتجات الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة رافقه فيها غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة و اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة عمداء ووكلاء الكليات المشاركة بالمعرض ولفيف من أساتذة الكليات.

وخلال جولته التفقدية وجه بأهمية استثمار أفكار الطلاب المتميزة و تطويرها وتقديمها فى صورة مشاريع صغيرة تخدم المجتمع.

و استعرضت غادة فاروق عدداً من منتجات الكليات منها منتجات كيميائية "معقمات وصابون"يقدمها المعمل المركزي بكلية العلوم ،و أثاث مكتبى عالى الجودة تقدمه كلية الهندسة ،و محاصيل زراعية صحية دون استخدام مبيدات كيميائية من إنتاج كلية الزراعة، كما تميز إنتاج كلية البنات بتقديم أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل مصنعة من مواد طبيعية مغذية للبشرة