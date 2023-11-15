ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 16 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة ( WADI SAFAGA ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح القطاع العام ،يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12425 طن تشمل 5258 طن يوريا و 1417 طن رمل و 3300 طن ملح و 2450 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49333 طن تشمل 9464 طن خردة و1793 طن حديد و8385 طن سكر و2570 طن فول صويا و2043 طن خشب زان و6703 طن قمح و 9540 طن ذرة و 6000 طن فول و 2835 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5238 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77709 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 402230 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2372 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم أبو راضى، و1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5653 شاحنة.