بالفيديو.. مستشار الرئيس الفلسطيني: لا مبررات أخلاقية أو قانونية لاقتحام الجيش الإسرائيلي المستشفيات

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن جيش الاحتلال ينفذ عدوانًا همجيًا ووحشيًا بحق الفلسطنيين في قطاع غزة، وينفذ حرب إبادة جماعية من أجل اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال "الهباش" في مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا على الشعب الفلسطيني بأكمله، والولايات المتحدة تستخدم الحجج والذرائع لتبرير تلك الحرب، كما أنها توفر له الغطاء المناسب لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة.

وأوضح، أنه لا توجد مبررات أخلاقية أو قانونية لاقتحام الاحتلال غرف العمليات في المستشفيات، وليس لدينا أولوية أخرى إلا إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسادت حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.