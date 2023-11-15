لأول مرة.. طرح الذهب والفضة على منصة بورصة السلع

صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، بإنه تم اجراء مزايدات مفتوحة على ٦٦ لوط سبائك ذهبية، "سبك محلى" بإجمالي وزن ١٤٤ كجم، اضافهً الي ٤١ لوط سبائك فضة، "سبك محلى" بإجمالى وزن ١٠٢ كجم على منصة البورصة المصرية للسلع أمس الثلاثاء من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين وذلك لأول مرة في تاريخ المصلحة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح "عشماوي" أنه تم عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً علي منصة البورصة المصرية للسلع.

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبالفعل تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتصميم برامج التداول ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة،

وأفاد " عشماوى"، بأنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكلاً من البورصة المصرية للسلع ومصلحة دمغ المصوغات والموازين للوصول إلى صيغة نهائية وتوافقية علي أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة على ضرورة المزايدة على كلاً من سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع ،وقد اشترك فى تلك المزايدات ٨ كيانات من كبري الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة "الذهب والفضة" وتم التنفيذ على ٦٦ لوط سبائك ذهبية و٤١ لوط سبائك فضية.

وأضاف "عشماوى" ان البورصة المصرية للسلع اصبحت بورصة متعددة السلع فبعد الطرح الناجح لحزمة من السلع الاستراتيجية والذي بدأ يوم ٢٧ نوفمبر 2022 بطرح هيئة السلع التموينية لسلعة القمح توالت طروحات جديدة لسلع أخرى على رأسها سلعة الذرة الصفراء والردة والصويا والسكر اضافةً إلى سلع أخرى تم طرحها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار "عشماوى"، الى أنه جاري التنسيق مع كلاً من وزير البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات، اضافة الي المفاوضات الجارية مع وزير قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن.

هذا وتجدر الإشارة بأن البورصة المصرية للسلع هي بورصة حاضرة لتداول السلع الاستراتيجية والأساسية ومن أهمها الحاصلات الزراعية والحبوب والغلال والمعادن بأنواعها اضافة الي السلع الأخرى سواء الأولية او الثانوية منها.