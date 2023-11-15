رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة بالمنوفية خلال أسبوعين

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود إدارة شئون البيئة والمخلفات الصلبة بالديوان العام فى رفع تراكمات القمامة و نواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 14 نوفمبر الجاري.

تضمن التقرير رفع (35) ألف طن تراكمات قمامة ، وذلك في إطار ما تسعى إليه المحافظة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف المراكز والمدن للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة .

وتم رفع ما يزيد عن (4) ألف طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ، ورفع (3) ألف طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم ، كما تم رفع (3) ألف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة ما يزيد عن (2) ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، و(3) ألف طن في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع (5) ألف طن ، فيما تم الإنتهاء من رفع ما يقرب من(3) ألف طن من مخلفات الهدم بمركز ومدينة الشهداء ، ورفع (5) ألف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع (2) ألف طن بمدينة سرس الليان ، وما يقرب من (ألف ) طن بمركز السادات و (4) ألف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون ، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة ، بما يساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لاضفاء الشكل الحضاري بالشوارع والميادين العامة ، مؤكدا علي ضرورة الخروج عن العمل التقليدي واتباع الاسلوب العلمي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة .