ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيطرة مصرية على التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش

نور الشربينى
نور الشربينى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حافظت المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج، على صدارة التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش للإسبوع الـ 11 على التوالى، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولة كأس جراسهوبر، بينما عادت نوران جوهر للوصافة مرة أخرى.

و أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر نموفمبر الجاري، والذى جاء كالتالى: 

1ـ نور الشربيني
2ـ نوران جوهر
3ـ هانيا الحمامي
4ـ النيوزيلندية جويل كينج
5ـ الأمريكية أماندا صبحي
6ـ نور الطيب
7ـ البلجيكية نيلي جليس
8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي
9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر
10ـ البلجيكية تيني جليس

التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش نور الشربيني نوران جوهر رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA