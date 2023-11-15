سيطرة مصرية على التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش

حافظت المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج، على صدارة التصنيف العالمى لسيدات الإسكواش للإسبوع الـ 11 على التوالى، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولة كأس جراسهوبر، بينما عادت نوران جوهر للوصافة مرة أخرى.



و أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر نموفمبر الجاري، والذى جاء كالتالى:



1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ النيوزيلندية جويل كينج

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ نور الطيب

7ـ البلجيكية نيلي جليس

8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر

10ـ البلجيكية تيني جليس