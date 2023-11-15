خاص|سميرة أحمد تكشف عن أمنيتها لعامها المقبل في عيد ميلادها وتؤكد: استعد لعمل فني جديد

تحتفل الفنانة القديرة سميرة احمد اليوم الأربعاء، 15 نوفمبر بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة تواصلت “البوابة نيوز” مع الفنانة التى أكدت أن أمنيتها لعامها الجديد هو أن يحفظ الله مصر، وكذلك أن يبارك لها في ابنتها .

وتابعت أنها لا تحتفل بعيد ميلادها، وتعتبره يوما عاديا، كاشفة أنها تحضر لعمل فني جديد وسيكون مفاجاة لكل جمهورها، معبرة عن أمنيتها بأن يحتفظ الفن المصري بريادته ويعود لقوته كما كان.

وعلى صعيد متصل، أكدت الفنانة، أنها افتقدت أختها الفنانة القديرة خيرية أحمد، مؤكدة أنه لا أحد استطاع أن يشغل مكانها سواء فى حياتها الشخصية أو على مستوى الفن والشاشة، مشيرة أنها تحب جدا مسلسل "ماما فى القسم" الذى جمعهما سويًا، وأنه كان أجمل الأدوار التى جمعتهما، وكانت تجسد خلاله شقيقتها أيضا.