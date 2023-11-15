وول ستريت جورنال: مجمع الشفاء أحد النقاط المحورية في حرب إسرائيل على حماس

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، أصبح أحد النقاط المحورية في حرب إسرائيل للقضاء على حركة حماس رغم نفي الحركة الفلسطينية أنها تستخدم المستشفى لمحاربة القوات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية مستهدفة ضد حماس في منطقة محددة في أكبر مستشفى في غزة، بعد ساعات من تأييد البيت الأبيض التأكيدات الإسرائيلية بأن المسلحين الفلسطينيين يديرون عمليات عسكرية من مستشفيات القطاع.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي القول إنه شن "عملية دقيقة وموجهة" في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وكان البيت الأبيض قد حذر في وقت سابق إسرائيل من شن غارات جوية على المستشفى، فيما قالت حماس - في بيان - إنها تحمل إسرائيل والرئيس الأمريكي جو بايدن "المسؤولية الكاملة" عن الغارة على مستشفى الشفاء.

وأوضحت الصحيفة أنه مع احتلال إسرائيل للمستشفى في الأيام الأخيرة، تصاعدت الأزمة الإنسانية في الداخل، وفقا للأطباء هناك، حيث يكافح المرضى للبقاء دون كهرباء ووقود وتضاؤل الإمدادات الطبية.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مخللاتي - وهو جراح داخل المبنى الرئيسي لمستشفى الشفاء - قوله " كنا نسمع أصوات طلقات نارية تضرب جدار المبنى، والآن جميعنا في الممرات لأن الوضع غير آمن على الإطلاق".

وأشارت الصحيفة إلى أن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أيد ادعاء إسرائيل بأن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون مستشفى الشفاء، وحذر إسرائيل من مهاجمة المستشفى من الجو، قائلا:" لا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في المستشفى، حيث يحاول الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى ببساطة الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها، حتى لا يقعوا في مرمى النيران".

وبعد إعلان إسرائيل عن العملية في المستشفى، كرر متحدث آخر باسم مجلس الأمن القومي تصريحات كيربي وأضاف: "يجب حماية المستشفيات والمرضى".

وتابعت الصحيفة أنه مع توسع الحملة العسكرية الإسرائيلية، تتراكم المعارضة داخل إدارة بايدن وفي شوارع واشنطن.. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تظاهر آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وأطلعت الصحيفة على رسالة كتبها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى موظفي الوزارة يوم أمس الأول الاثنين لإطلاعهم على مستجدات ضغوط إدارة بايدن من أجل وقف مؤقت لأسباب إنسانية في الصراع لمساعدة المدنيين.

وكتب بلينكن "إن الألم الذي يأتي مع رؤية الصور اليومية للرضع والأطفال وكبار السن والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم، لقد مات عدد كبير جدًا من المدنيين الفلسطينيين".

وأضافت أن مذكرة بلينكن تأتي بعد شهر من القلق لدى البعض في وزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى بشأن السياسة الأمريكية مع الوضع في غزة.

