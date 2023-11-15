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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار أعمال رفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق مدينة سفاجا

أعمال صيانة لإعادة
أعمال صيانة لإعادة الكهرباء بسفاجا
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تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أعمال صيانة مكثفة لأعمدة الكهرباء في مناطق متفرقة، حيث تمت إنارة وصيانة العديد من الأعمدة الكهربائية بما يساهم في التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، خاصة في المناطق المؤهلة بالسكان.

ويأتي ذلك في إطار الطفرة التي تشهدها المدينة في الخدمات المقدمة للمواطنين، من إضاءة وتجميل العديد من الطرق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد شعبان، قسم الكهرباء يقوم بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال الداخلية الموجودة بنطاق مدينة سفاجا، من خلال فريق الفنيين، وإصلاح الأسلاك والصناديق الخاصة بتيارات الكهرباء الداخلية والمنفصلة عن بعض الأحياء بنطاق المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن قسم الكهرباء بالوحدة المحلية يواصل أعماله الدورية حيث تمت صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات وسلك وأغطية للأعمدة بمناطق مختلفة سفاجا البلد والأشغال وتقسيم العاشر من رمضان والشباب ومنطقة ابو النصر وعقارات منخفض التكاليف ومناطق مختلفة بمجلس المدينة وجاري استكمال أعمال الصيانة والتركيب بجميع أحياء المدينة.

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أعمال رفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة الخدمات المقدمة للمواطنين