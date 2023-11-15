طلال المطيري مندوبا دائما لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية

أدى السفير طلال خالد المطيري اليمين الدستورية، مندوبا دائما لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان ولي عهد الكويت استقبل، اليوم الأربعاء، بقصر بيان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد لأداء اليمين الدستورية وهم فاضل حيدر الحسن سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، عادل حسين الجسام سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة بوتان، طلال عبدالسلام الهزاع قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هو شي منه، زياد إبراهيم الانبعي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية تشيلي، أنس طالب معرفي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الصين في مدينة شنغهاي، طلال راشد المنصور سفيرا لدولة الكويت لدى البرازيل، سالم راشد الشبلي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا، أحمد عبدالرحمن الشريم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة، الشيخ جابر دعيج خليفة الصباح قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو.

