سفير روسيا بإسرائيل: نسعى لإجلاء 100 من مواطنينا.. والوضع في غزة "كارثي"

قال سفير روسيا لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف: “إننا نسعى اليوم الأربعاء لإجلاء المجموعة الرابعة من مواطنينا في قطاع غزة والبالغ عددهم 100 روسي”، معربا عن امتنان بلاده لمصر والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للمساعدة في إجلاء المواطنين الروس.

وأعرب فيكتوروف - في تصريح لقناة (روسيا ــ 24) الإخبارية اليوم - عن قلقه إزاء عملية خروج المواطنين الروس ومواطني الدول الأخرى من القطاع بسبب تفاقم الوضع.. قائلا: "نُبلغ شركاءنا الإسرائيليين بذلك باستمرار".

وقال السفير الروسي: “إن ممارسات الجيش الإسرائيلي على الأرض تتناقض مع دعواته لسكان قطاع غزة للنزوح الآمن من الشمال إلى جنوب القطاع ”، مؤكدا أن تخطيط إسرائيل لبعض العمليات في جنوب غزة تشير إلى أنه لم يعد هناك أي أماكن آمنة في القطاع.

وأضاف فيكتوروف: “أن إسرائيل تتصرف بقسوة بالغة غير مهتمة بالخسائر الفادحة في صفوف المدنيين”، مؤكدا أنه من المستحيل تبرير قتل المدنيين تحت أي طائل.

وحذر السفير الروسي من احتمال اتساع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة، لافتا إلى أن المساعدات التي تدخل القطاع في الوقت الراهن ضئيلة في ظل هذه الظروف الحالية ولا تسهم في حل المشكلة الإنسانية هناك.. واصفا الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي".