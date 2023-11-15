برلماني: توجيهات السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية للشعب الفلسطيني رد قوي على كذب الادعاءات بغلق معبر رفح

اعتبر النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بمثابة رد قوي على كذب الادعاءات حول غلق مصر معبر رفح البري، ولفتة إنسانية تؤكد على نصرة مصر للشعب الفلسطيني ومساندة قضيته.

وقال سالمان، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات امتداد لدور مصر المتواصل في دعم الأشقاء الفلسطينيي والذي لا يمكن المزايدة عليه، علاوة على أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم للأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضرب نموذجا للانتصار للقومية العربية وهويتها، بما يبذلونه من جهد واسع وتسخير لكل ما لديهم من طاقات لأجل نصرة ودعم الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب مصطفى سالمان، على أنه منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة الفلسطينية الأخيرة ويتسارع المصريون كلا في مكانه لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، علاوة على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتوفير مخزون احتياطي من السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مما يدل على حرص الرئيس لتلبية احتياجات المواطنين لضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، مؤكدا على أن القيادة السياسية المصرية على وعي تام بكافة التحديات التي تواجه الوطن.

ويشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما وجه الرئيس خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري.

كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.