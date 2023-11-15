وكيل تعليم دمياط يعلن نتيجة مسابقة أصدقاء بيت العيلة النموذجية

أعلن المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، نتيجة مسابقة جماعة {أصدقاء بيت العائلة النموذجية} للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية" على مستوى المحافظة والتي أقيمت بقاعة مصادر التعلم بالمديرية تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية للعام الدراسي ٢٠٢۳ _٢٠٢٤م.

وهنأ "وكيل الوزارة" المدرسة الفائزة بالمركز الأول المرحلة الابتدائية مدرسة فارسكور الرسمية للغات الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية وتلاميذها محمد نادر محمد محمد كناسه ووديع إسحق إبراهيم متري إبراهيم.

كما هنأ "وكيل الوزارة" المدرسة الفائزة بالمركز الأول من المرحلة الإعدادية، مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية وطلابها فاطمة محمد محمد السيد مشعل وميرنا عماد سمير حلمى صالح.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن خالص امنياته لهم بدوام التوفيق والتميز وعن إمتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية وإيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وهالة مردان مدير التربية الاجتماعية ورابحة السيد موجه عام الاتحادات الطلابية وهالة سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية.

كما شهد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ورائد عام اتحاد طلاب دمياط، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد موجه عام اتحادات طلابية بالمديرية.

وأجريت الانتخابات بكل شفافية وحيادية بمعرفة اللجنة الثلاثية وأسفرت عن فوز الطالب محمد جهاد محمد عيد إدارة فارسكور التعليمية بمنصب أمين الاتحاد والطالبة رقية محمد كامل الشويحى إدارة كفر البطيخ التعليمية بمنصب الأمين المساعد.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز الطالبة نرمين الغريب فتحى إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمنصب المقرر الديني والثفافي والطالبة وعد محمد حمدون إدارة ميت ابو غالب التعليمية بمنصب المقرر الاجتماعي.