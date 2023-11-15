إصابة 3 طلاب اثر اطلاق شاب أعيرة نارية عليهم فى المقطم

أصيب 3 طلاب بعدما أطلق شاب النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم بدائرة قسم شرطة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى وقرر أحدهم بتضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، وإتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.