محمود البزاوي عن اقتحام مستشفي الشفاء بغزة: «‏إيه الانتصار في كده؟»

عبر الفنان محمود البزاوي عن غضبه الشديد بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، مستشفي الشفاء بقطاع غزة ، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع X: :"‏إيه الانتصار فى اقتحام مستشفى.. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا عالم وشايف، ربنا يحمى أهلنا فى فلسطين ويحفظهم وتنتهى الأيام الصعبة دى".

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، جزء من مجمع الشفاء الطبى، غرب مدينة غزة، وكان مجمع الشفاء الطبي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

ويتعرض مجمع الشفاء الطبي لحصار مشدد لليوم السادس على التوالي، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب نفاد الوقود، وعدم السماح لمركبات الإسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه، كما تعرضت معظم مبانيه للقصف من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومركز القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة.

