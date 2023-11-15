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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: الطقس على وشك جعل الحياة أسوأ بالنسبة للنازحين في قطاع غزة

الأونروا
الأونروا
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قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء، إن تغيير الطقس على وشك جعل الحياة أسوأ بالنسبة للنازحين في قطاع غزة.
وأضافت توما - في تصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن 800 ألف نازح فلسطيني في قطاع غزة يتواجدون الآن في ملاجئ مكتظة تابعة للأمم المتحدة بدون تدفئة أو مياه نظيفة، مشيرة إلى أن الأمطار ستؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالنسبة لثلاثة أرباع سكان غزة الذين أجبروا على مغادرة منازلهم.
وأشارت توما إلى أنه "ليس لدينا وقود، لذلك لا نستطيع توفير التدفئة أو المياه النظيفة". 

الأونروا قطاع غزة الطقس فلسطين