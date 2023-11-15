مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وسط تشديدات عسكرية إسرائيلية في محيطه وفي البلدة القديمة.

وقال مُصلون في المسجد، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في مُحيط مُصلى الرحمة.

وأوقفت شرطة الاحتلال الطلبة المقدسيين عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخله.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.