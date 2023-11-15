الصين والولايات المتحدة تتعهدان بتسريع جهودهما لمعالجة تغير المناخ

تعهدت الصين والولايات المتحدة بتسريع جهودهما لمعالجة تغير المناخ قبل اجتماع كبير للأمم المتحدة حول هذه القضية، وأكدتا التزامهما باتخاذ خطوات للحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات الدفيئة الأخرى إلى جانب ثاني أكسيد الكربون.

جاء ذلك في الإعلان المشترك قبل القمة المقررة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو بهدف استقرار العلاقات الأمريكية الصينية المتوترة، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأكدت الصين والولايات المتحدة، في البيان المشترك، أن البلدين يدركان الدور المهم الذي يلعبانه وسيعملان معًا لمواجهة أحد أكبر التحديات في عصرنا.

وأشارا مجددا إلى الالتزام بالتعهد الذي قطعته مجموعة العشرين، بمواصلة الجهود لزيادة القدرة العالمية على الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات بحلول عام 2030.

واتفق البلدان على استئناف المحادثات بشأن سياسات الطاقة وإطلاق مجموعة عمل بشأن تعزيز العمل المناخي.

ويعتبر التعاون بين أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم أمرا حيويا لنجاح محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ التي تفتتح خلال أسبوعين في دبي، ولم يكن من الواضح في وقت سابق من هذا العام ما إذا كانت الحكومتان ستتعاونان، نظرا للتدهور الحاد في العلاقات بشأن قضايا أخرى بما في ذلك التكنولوجيا وتايوان والحرب الروسية الأوكرانية.

