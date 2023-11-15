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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 52 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 52 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم 15 طالبة جامعية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصًا من الخليل غالبيتهم شابات وبينهن ابنة أسير مُحرر، وتسعة من بيت لحم بجنوب الضفة، فيما جرى اعتقال ثلاثة من "نابلس"، وأربعة من "جنين"، وشقيقين من "طولكرم". 
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ستة من مناطق متفرقة بمدينة القدس المُحتلة وثمانية من "رام الله" بوسط الضفة الغربية. 
وحسب نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، فمنذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي، ترافق الاعتقالات الواسعة في مدن الضفة أعمال تنكيل واعتداءات بالضرب والإهانة المتعمدة من قبل جيش الاحتلال، وطالت الاعتقالات صحفيين ومؤثرين وأسرى سابقين وكل من تسول له نفسه انتقاد الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين