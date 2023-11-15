إيقاف تعديل محل تجارى بدون ترخيص وإزالة بناء مخالف في ملوي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبه، أشار اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية تمكنت اليوم الأربعاء من إيقاف أعمال تعديل محل تجارى بدون ترخيص بـ"شارع الجلاء" بالمدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، مضيفا أن الوحدة المحلية قامت برصد أعمال بناء مخالف بالدور الـ١٢ بشارع المشاية بحى غرب المدينة ، حيثُ تم إزالة المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى البناء وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد رئيس المركز، استمرار الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.



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