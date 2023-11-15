بالفيديو.. محلل سياسي فلسطيني: انقسام في الشارع الإسرائيلي ونتنياهو أصبح من الماضي

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع محلل سياسي فلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح من الماضي، مشيرًا إلى أن الوقت الذي يقضيه الآن يعتبر محاولة لإيجاد مكان له فيما بعد الحرب، حيث يدافع عن شخصه ويسعى إلى تجنب مصيره الذي قد يكون السجن.

وأضاف "مطاوع" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "تراجع شعبية نتنياهو بالدرجة الأولى ليس لها علاقة بقصف غزة، ولكن لأن الجمهور الإسرائيلي يحمله مسؤولية الحالة التي وصلت إليها إسرائيل حتى السابع من أكتوبر".

وتابع: "نعود بالأحداث إلى 11 شهرا للوراء، فبعدما شكل نتنياهو حكومة اليمين المتطرف عين فيها إرهابيين إثنين من أجل تغيير القوانين الخاصة بإسرائيل حتى يتجنب مصيره في المحاكات والسجن، وهو ما سمى هناك بالانقلاب القضائي، واندلعت مظاهرات ضده في دولة الاحتلال واستمرت 9 شهور".

وأردف المحلل السياسي الفلسطيني، أن ذلك ما أدى إلى حدوث انقسام في الشارع الإسرائيلي، حيث أكد جنود الاحتياط أنهم لن يلتزموا بالاستدعاءات كجزء من الخلل في الجيش، وتم نقل كتائب من غلاف غزة إلى الضفة وهو ما قلل من مستوى الأمن".