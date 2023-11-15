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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين المنيا: ضبط 62 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق

تموين المنيا يضبط
تموين المنيا يضبط 62 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز
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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط 62 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 62 مخالفة تموينية منها 57 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات)، و5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - سلع مجهولة المصدر – بدون ترخيص) .

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الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات حملات تفتيشية ورقابية سلع مجهولة المصدر