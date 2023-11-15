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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يأمر بسرعه إصلاح أعمدة الإنارة بطريق منيا القمح -الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة إصلاح أعمدة الإنارة الموجود بالطريق العام منيا القمح / الزقازيق تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

من جانبها توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينه منيا القمح لإصلاح أحد أعمدة الإناره العامة الموجوده بالطريق العام منيا القمح / الزقازيق وإعادة توصيل الكهرباء به ، فضلا عن عمل الصيانة اللازمة لباقي الأعمدة لتحسين جودة الإنارة بالطريق وحفاظاً على أرواح المواطنين.

 و أعرب أهالي مدينة منيا القمح عن سعادتهم البالغة لإستجابة محافظ الشرقية لشكواهم، واصداره تعليمات فورية للأجهزة التنفيذية لسرعة إصلاح أعمدة الإنارة بالطريق العام.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء أعمال الصيانه الدوريه لأعمده الإنارة بالشوارع والطرق العامه بنطاق المحافظة واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة والتأكد من عزلها تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء حفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين.

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